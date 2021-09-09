Драка лодочников веслами на реке в Липецке обернулась уголовным делом

В Липецке два лодочника не поделили реку, что обернулось уголовным делом для одного из них. Инцидент произошел еще в мае на реке Воронеж в районе моста по улице Бардина. 50-летний мужчина повздорил с другим проплывающим мимо незнакомым лодочником. Словесной перепалкой конфликт не ограничился – в ход пошли весла. В итоге первый лодочник разбил второму мотор и уплыл.

Потерпевший обратился в полицию, ущерб оценили в 76 000 рублей и возбудили дело по 167 статье УК – умышленное повреждение имущества. Вредителя вычислили местный участковый. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, на время следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы.