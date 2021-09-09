Тройное ДТП с участием «скорой помощи» и автобуса в Липецке обошлось без пострадавших

Серьезная авария произошла этим утром, 9 сентября, в районе Сырского Рудника в Липецке. Там на перекрестке в Рудном переулке столкнулись легковушка, автобус с пассажирами и машина скорой помощи.
Все транспортные средства получили серьезные повреждения. По словам очевидцев, один из водителей выполнял разворот, что и стало причиной аварии. Несмотря на значительный ущерб транспорту, ДТП обошлось без пострадавших.
При каких обстоятельствах на самом деле произошла авария и кто виноват, выясняют сотрудники ГИБДД.