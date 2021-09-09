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Происшествия9 сентября 2021 11:33

Тройное ДТП с участием «скорой помощи» и автобуса в Липецке обошлось без пострадавших

Авария произошла на перекрестке в районе Сырского Рудника
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Серьезная авария произошла этим утром, 9 сентября, в районе Сырского Рудника в Липецке. Там на перекрестке в Рудном переулке столкнулись легковушка, автобус с пассажирами и машина скорой помощи.

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Тройное ДТП со скорой и автобусом в Липецке
Тройное ДТП со скорой и автобусом в Липецке
Видео от Регион-48 Липецк

Все транспортные средства получили серьезные повреждения. По словам очевидцев, один из водителей выполнял разворот, что и стало причиной аварии. Несмотря на значительный ущерб транспорту, ДТП обошлось без пострадавших.

При каких обстоятельствах на самом деле произошла авария и кто виноват, выясняют сотрудники ГИБДД.