Тройное ДТП с участием «скорой помощи» и автобуса в Липецке обошлось без пострадавших

Серьезная авария произошла этим утром, 9 сентября, в районе Сырского Рудника в Липецке. Там на перекрестке в Рудном переулке столкнулись легковушка, автобус с пассажирами и машина скорой помощи.

Смотреть видеосюжет Тройное ДТП со скорой и автобусом в Липецке

Все транспортные средства получили серьезные повреждения. По словам очевидцев, один из водителей выполнял разворот, что и стало причиной аварии. Несмотря на значительный ущерб транспорту, ДТП обошлось без пострадавших.

При каких обстоятельствах на самом деле произошла авария и кто виноват, выясняют сотрудники ГИБДД.