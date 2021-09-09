Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 сентября 2021 12:54

Под Липецком случайные прохожие спасли застрявшего в окне третьего этажа кота

Спасения животного в Ельце сняли на камеру
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

Необычная спасательная операция развернулись 7 сентября в Липецкой области. Все случилось на улице Зеленой в Ельце. Мольбы о помощи на кошачьем услышали местные жители во дворе дома №21. Там из приоткрытого окна на третьем этаже торчал кот, оповещая весь двор о своем затруднительном положении.

Смотреть видеосюжет
Спасение застрявшего в окне кота под Липецком
Спасение застрявшего в окне кота под Липецком
Видео "ДТП Елец" https://vk.com/elec_online

Животное явно пыталось выбраться из квартиры, но приоткрытое в режиме проветривания пластиковое окно оказалось для котика капканом. Домашний питомец сполз вниз и намертво застрял.

Хозяев квартиры дома не было, а соседи не могли равнодушно наблюдать, как страдает живое существо. На удачу рядом оказался мужчина с выдвижной лестницей, которые предложил свою помощь. Соседи быстро прислонили лестницу к стене и придерживали снизу, пока на третий этаж взбирался один из участников спасательной операции. Хвостатого аккуратно извлекли и вернули хозяевам.