Житель Воронежа по телефону «заминировал» автовокзал в Липецке

В Липецке поймали телефонного террориста, который устроил переполох на автовокзале. Инцидент произошел 6 сентября. В тот день на телефон спасения «112» позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что заложил на территории липецкого автовокзала бомбу и готов взорвать здание в любой момент.

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На место тут же стянулись все спецслужбы, включая кинологов, взрывотехников, спасателей, медиков и пожарных. Работу вокзала приостановили, пассажиров и персонал эвакуировали, территорию вокруг оцепили. Специалисты обследовали здание и всю прилегающую территорию – взрывного устройства к счастью не было.

Анонима нашли спустя два дня. Как сообщил и в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался 37-летний житель Воронежа. Сейчас мужчина объясняет свои действия в липецком отделе полиции №6. Ему грозит наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.