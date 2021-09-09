В Липецке у железнодорожного вокзала появились остановочные павильоны из закаленного стекла

В Липецке появились новые остановочные павильоны Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на привокзальной площади появились остановочные павильоны из закаленного стекла. Их установили на четной стороне улицы Гагарина. По данным пресс-службы мэрии, там же специалисты восстановили асфальтобетонное покрытие площадки.

На противоположной стороне улицы владелец торговой точки обустроил навес, обшил фасады металлокассетами серого цвета, заменил остекление и поставил новые лавочки. Еще один новый комплекс - на улице Терешковой. Реконструкцию провели еще в прошлом году, а в этом заменили буквы названия. В ближайшее время здесь появятся малые архитектурные формы.

На остановках "площадь Героев" и "7 микрорайон" планируют смонтировать серые фризы и привести в порядок торговые объекты. Все работы в остановочных павильонах завершат в сентябре.