Липчане смогут вновь улететь в Калининград

Самолеты вновь полетят из Липецка в Калининград Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане вновь смогут улететь в Калининград. Продажу билетов открыла авиакомпания "РусЛайн". С середины сентября рейсы стартуют из аэропрта Липецка в самый западный город России.

С 16 по 30 сентября улететь можно будет по четвергам. Самолет будет взлетать в 10.45. Липчане приземляться к Калининграде в 12.00. А с 4 октября по 31 декабря вылеты запланированы по понедельникам. Из Липецка - в 9.00. В пункт назначения пассажиры прибудут уже к 10.15. В сентябре вылет из аэропорта Калининграда - 7.00. Прилет в Липецк - в 10.00. В октябре самолет стартует в 15.30. Липчане будут дома в 18.45.

Самолеты 50-ти кресельные, канадские. В одну сторону билет будет стоить 3 тыс. рублей без багажа. С багажом чуть дороже - 4 тыс. рублей.