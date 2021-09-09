Под Липецком пропала женщина в разноцветном сарафане

В Липецкой области пропала женщина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 56-летнюю женщину. Батищева (Непорезова) Светлана Владиславовна пропала в минувшие выходные в Ельце. С 5 сентября она не выходит на связь. Ее местонахождение до сих пор не известно. Отряду "Лиза Алерт" нужна помощь добровольцев в поисках.

Приметы Светланы: рост 163 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Была одета: разноцветный сарафан, розовые сланцы.

Просьба ко всем, кто видел Светлану Батищеву или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.