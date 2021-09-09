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Общество9 сентября 2021 17:07

Из-за выборов уроки в школах Липецка пройдут в особом формате

Речь идет о тех образовательных учреждениях, в которых разместят избирательные участки
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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17, 18 и 19 сентября в Липецке пройдут выборы депутатов в Госдуму и областной Совет. В первый день голосования изменится ход образовательного процесса в большинстве школ областного центра.

По данным пресс-службы городской администрации, в пятницу, 17 сентября, занятия пройдут в особом формате. Для школьников проведут экскурсии, праздники, Дни здоровья, а также иные мероприятия за пределами учреждений. Это коснется только тех школ, в которых разместят избирательные участки. Такие меры направлены на профилактику коронавирусной инфекции.

В школах, где нет избирательных участков, уроки пройдут в обычном режиме.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус выявили у 196 жителей Липецкой области. Всего в регионе зафиксировано 48 645 случаев COVID-19.