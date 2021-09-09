В пятницу более 30 улиц Липецка останутся без холодной воды

В пятницу, 10 сентября, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Ворошилова, 7; Черноземная, 32; Бескрайняя, 18, 20, 22; Московская, 43а; Авиационная, 31, 33.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Аэродромная, Авиационная, Пестеля, Макаренко, Рылеева, Конечная, Луговая, Яна Фабрициуса, Донецкая, Днепровская, Черноземная, Западная, Товарищеская, 40 лет ВЛКСМ.

Также холодную воду отключат в частном секторе по адресам: улицы Задорожная, Шахтерская, Одоевского, Доменщиков, Буденного, Сенная, Индустриальная, Зоологическая, Полярная, Смоленская, Сырская, Пролетарская, Небесная, Садовая, переулок Рядовой.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить в диспетчерской АО "ЛГЭК" по телефонам 175 и 236-175.