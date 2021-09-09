В Липецке автобус №106 вылетел на бордюр: водителю стало плохо

В этот четверг, 9 сентября, в Липецке автобус №106 съехал с дороги. Это произошло на улице Зои Космодемьянской. Транспорт, который ехал из Грязей в Липецк, налетел на бордюр. По словам очевидцев, водителю автобуса стало плохо. 54-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь. Его с места происшествия забрала скорая помощь. Кстати, водителя уже проверили на алкоголь - он оказался трезв.

- В автобусе находилось около 10 пассажиров, - прокомментировали "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России по Липецкой области. - Информации о пострадавших нет. Автобус получил механические повреждения.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.