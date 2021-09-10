В Липецкой области подешевел бензин и дизельное топливо

Липецкстат зафиксировал падение цен на бензин в Липецкой области. Хотя, падением это назвать трудно, разница - копейки. С другой стороны, "мелочь, а приятно!".

Так, по состоянию на 6 сентября средняя стоимость бензина по Липецкой области упала на 24 копейки. Разница с предыдущей неделей - 0,5%. Бензин марки АИ-92 стал стоить 45,68 рублей за литр, ранее - 45,92 рублей. Бензин АИ-95 подешевел на 0,4% - был 49,88 рублей, стал 49,66 рублей. В настоящий момент средняя цена на бензин АИ-98 составляет 57,25 рублей за литр, тогда как неделей ранее цифры были иными - 57,45 рублей.

Дизельное топливо тоже немного подешевело. По данным Липецкстата, в конце августа его стоимость за литр - 48,02 рублей. В настоящее время 47,92 рублей за литр.