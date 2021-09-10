Под Липецком вспыхнула сухая трава: площадь пожара составила 50 кв.м.

За минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировали 10 пожаров. Так, в минувший четверг, 9 сентября, в Грязинском районе горела сухая трава. Пламя охватило площадь 50 кв.м. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте происшествия работало 1 пожарное отделение. Они справились с огнем. К счастью, никто не пострадал.

Также в поселке Строитель в Ельце в бесхозном строении вспыхнул мусор. Площадь возгорания составила 60 кв.м. На борьбу с огнем бросили силы 3 отделения пожарной охраны. Предварительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.

Липчан просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить на номер вызова экстренных служб "112".