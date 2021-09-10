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Происшествия10 сентября 2021 10:30

В Липецке столкнулись две иномарки: пострадал 8-летний мальчик

А на улице Интернациональная водитель "Лады" наехал на 6-летнего ребенка
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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ДТП в районе Сырского Рудника в Липецке

ДТП в районе Сырского Рудника в Липецке

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший четверг, 9 сентября, на улице Интернациональная в Липецке 29-летний водитель "Лады Гранты" наехал на 6-летнего ребенка. Мальчика доставили в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ДТП случилось в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. По предварительным данным, правила нарушил автомобилист. Точные причины аварии установят в ходе административного расследования.

В тот же день на улице Ковалева "Фольксваген" сбил неизвестного мужчину. Пострадавшего увезли на скорой. Однако, вскоре он покинул медучреждение. Происшествие случилось вне "зебры". Предварительно, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

На улице Минская "Рено" врезался в "Мицубиси". Пострадали 34-летний водитель первой иномарки и его 8-летний пассажир. В больнице им оказали необходимую помощь и отпустили.