В магазине Липецка продавали дыни с нитратами

На днях специалисты проверили дыни и арбузы, которые продают в магазинах Липецка. Представители регионального управления потребрынка совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Липецкой области" отобрали несколько образцов для исследований - 1 дыню и 3 арбуза. Их поставили из Астраханской, Саратовской областей, а также Крымского района Краснодарского края.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики, по нормам не прошла дыня сорта "Торпеда" из Астраханской области. В ней оказался повышен уровень нитратов - 116 мг/кг при норме не более 90 мг/кг. Из магазина изъяли все дыни и утилизировали - всего 22 кг. За нарушение Технических регламентов производителю грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей.