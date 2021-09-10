Липецкая кибердружина будет искать опасный контент в интернете

В Липецкой области появилась кибердружина. Она поможет защитить детей и подростков от опасного контента во всемирной паутине.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки, кибердружину "CleanNet" сформировали из числа активной молодежи Липецкой области. Они будут отслеживать и отсеивать виртуальные угрозы в соцсетях, мобильных приложениях, на сайтах. Делать это команда IT-специалистов начнет уже в этом месяце.

Кстати, липчане могут помочь кибердружине очистить виртуальное пространство. Ссылки или скриншоты нежелательного контента можно отправить на электронную почту по адресу CleanNet48@yandex.ru или разместить в телеграм-канале CleanNet48Bot по ссылке http://t.me/CleanNet48Bot. Все сомнительные материалы отправят в правоохранительные органы и Роскомнадзор.