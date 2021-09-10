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Происшествия10 сентября 2021 14:01

В Липецке ночью подожгли четыре автомобиля

Лада, Тойота, Рено и Фольксваген сгорели на улице Скороходова
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Четыре автомобиля подожгли ночью в Липецке

Четыре автомобиля подожгли ночью в Липецке

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Крупный автопожар в Липецке произошел этой ночью, 10 сентября, на улице Скороходова. Там на парковке у дома около 3 часов утра начали гореть сразу несколько автомобилей. Громкие хлопки и клубы дыма разбудили жителей близлежащих домов на соседних улицах.

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Горящие машины в Липецке
Горящие машины в Липецке

На место происшествия выезжало одно отделение пожарной охраны. На момент прибытия пожарных, на парковке полыхали четыре автомобиля: Тойота Королла, Фольксваген Гольф, Рено Каптюр и Лада Веста.

Три иномарки и Лада сгорели на улице Скороходова

Три иномарки и Лада сгорели на улице Скороходова

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Горящие машины оперативно потушили, но огонь нанес существенный ущерб. В частности Тойота и Рено выгорели до металла, у Фольксвагена сгорел салон, двери, крыло и оплавилась краска. На Ладе обгорела краска, крыло и двери.

Предварительная причина пожара - поджог

Предварительная причина пожара - поджог

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

К счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, предварительная причина пожара – поджог. Теперь по данному факту проходит проверка, сумму ущерба подсчитывают, поджигателя ищут.

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Четыре машины сгорели на улице Скороходова в Липецке
Четыре машины сгорели на улице Скороходова в Липецке
Видео от Регион-48 Липецк

Всего за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировали 10 пожаров.