Директор строительной фирмы в Липецке не доплатил 57 млн рублей налогов

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении генерального директора строительной фирмы. Он подозревается по части 2 статьи 199 УК – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, директор фирмы, которая специализируется на строительстве зданий, обманывал налоговую в течение трех лет – с 2015 по 2017 год. Завышая расходы, директор вносил в декларацию ложные сведения по НДС и налогу на прибыль. Таким путем, как считает следствие, фирма не доплатила в бюджет государства почти 57 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР области, преступление выявили при взаимодействии с налоговой и управления по борьбе с коррупцией областного УМВД. Сейчас следствия изучает все документы и готовится наложить арест на имущество директора и фирмы, чтобы обеспечить возврат налогов. Бизнесмену грозит вплоть до 6 лет колонии.