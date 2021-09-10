Пожар в поле под Липецком едва не подобрался к селу

Огонь остановили на подступе к жилым домам Фото: УГПСС Липецкой области

Несмотря на похолодание, в Липецкой области продолжает гореть сухая трава. Один из таких крупных и опасных пожаров случился в эту пятницу, 10 сентября, в Измалковском районе. Там вблизи села Афанасьево загорелась сухая трава.

Сообщение о пожаре поступило старшему дежурному спасательного поста в 14.00. Пламя распространялось стремительно, за считанные минуты пожар охватил площадь в 500 квадратных метров и едва не дошел села. К счастью, огонь смогли остановить сотрудники дежурной смены поста №24 и добровольные пожарные из числа местных жителей.

Как сообщили в пресс-службе УГПСС региона, пожар ликвидировали в течение часа, не дав огню распространить на жилые дома. Люди не пострадали. Причину возгорания теперь устанавливают эксперты.