Кому отключат холодную воду в Липецке 13 сентября

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

13 сентября в Липецке пройдет ремонт трубопроводов по нескольким адресам. Из-за чего часть горожан останется без холодной воды. С пяти утра до 23.50 под ограничения попадут: - ул. 50 лет НЛМК, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 4а, 6б, 8, 10, 12, 12а, 18, 20а, 20, 22, ст. 22а, 22а, 24а, вл. 24, 1а, 1, 3, 5, 5а, 5а/1, 3а, 7, 9, 11, 11а, 13, 13, 15, 15а, 17, 19, 17а, 21, 21а, 23, 31, 31а, 31б, 31в, 33, 33/1, 35, 39;

- ул. Неделина, 1, 2а;

- ул. Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 11, 15;

- ул. Фрунзе, 91, 91а, Петровский рынок.

А с 10 утра до восьми часов вечера краны пересохнут по адресам:

- ул. Дубовая, 13а, 180, 3/2, 50;

- ул. Саратовская, вл.3, ул. вл.3/4;

- ул. Моршанская, 2а, 2, 4, 4б, 4а/1, 1а, 1б, 8, 8/2, 8/1, 10, 22а, 22, 12, 14, 16, 18, 20, 11, 9, 13, 13а;

- ул. Физкультурная, 14, 15, 13.

Кроме того, в этот же временной промежуток отключат воду жителям дома №1 по Звездной.

Подвоз воды - по заявкам потребителей.