В Липецке поймали похитительницу электрогрилей. 28 июня в дежурную часть городского отдела полиции № 7 обратилось руководство магазина, расположенного по улице Катукова. Сотрудники администрации рассказали, что 24 и 26 июня из торгового зала украли два электрогриля. Общая сумма причиненного ущерба превысила 6 000 рублей.

Оперативники установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась неработающая, ранее судимая за кражи 35-летняя жительница Липецка. Один из похищенных электрогрилей она продала за тысячу, второй изъяли полицейские. Женщину отправили под подписку о невыезде. Также правоохранители выяснили, что горожанка причастна к еще двум эпизодам краж из этого же магазина.

Возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Липчанке грозит до двух лет лишения свободы.