Липчанину грозит 6 лет за кражу забытых кем-то денег в банкомате

В Липецке поймали вора, который унес чужие деньги из банкомата. Все случилось еще 28 июля в одном из торговых центров городе, где 47-летний мужчина решил обналичить 8000 рублей.

Липчанин указал необходимую сумму и банкомат выдал деньги. По невнимательности мужчина забрал только банковскую карту, а деньги оставил в лотке для выдачи. После чего вышел из торгового центра, а когда через некоторое время вернулся, наличных в банкомате уже не было. Их успел забрать кто-то другой.

В полиции после заявления возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК – кража, с причинением значительного ущерба. Вскоре вычислили и вора. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался 38-летний безработный житель города. Теперь ему грозит до 6 лет колонии.