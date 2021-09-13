Выезд «БМВ» на встречную стал причиной смертельного ДТП под Липецком

В ДТП погиб подросто Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона за трое суток, с 10 по 12 сентября, на дорогах Липецкой области в 13 ДТП пострадали 16 человек и трое погибли. Так смертельная авария произошла рано утром 12 сентября на трассе М-4 Дон в Становлянском районе. Там не справился с управлением 61-летний водитель «Лады Гранты». Машина въехала в препятствие затем вылетела в кювет и перевернулась. 54-летняя пассажирка Лады погибла на месте, водитель в больнице.

В тот же день в Задонске 23-летняя девушка за рулем «Киа Рио» сдавала назад и сбила 12-летнего мальчика на велосипеде. Школьника увезли в больницу. Еще одного ребенка сбили в те же сутки в Ельце. 29-летний водитель «Киа Спортейдж» наехал на 11-летнего мальчика на пешеходном переходе, ребенок в больнице. А вечером того же дня в селе Красное 29-летняя дама за рулем «ВАЗ-21102» сбила двух пешеходов, 51-летний мужчина и 55-летняя женщина попали в больницу.

Еще одна серьезная авария произошла ночью 12 сентября на трассе М-4 Дон в Задонском районе. По данным автоинспекторов, 53-летний мужчина на «БМВ Х3» выехал на встречную и столкнулся с «Киа К5», за рулем которой была 35-летняя женщина. В этой аварии погиб 15-летний подросток, который находился в Кие и серьезно пострадала женщина-водитель.

Еще один человек погиб на трассе М-4 в Задонском районе ночью. 34-летний водитель «Рено-Дастер» въехал в ограждение и скончался на месте.