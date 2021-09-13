Липчанин за два дня обворовал храм и кафе на 54 000 рублей

В Липецкой области задержали рецидивиста, которого не покоробила даже кража из храма. Два заявления полицию Ельца поступили 1 и 2 сентября. В первом случае о краже заявил 37-летний священнослужитель одного из елецких храмов, где кто-то выбил стекло и вынес 6000 рублей. Второе заявление написал 34-летний владелец кафе, у которого разбили двери и вынесли 48 000 рублей.

В ходе расследования выяснилось, что к обеим кражам причастен один и тот же человек, которого вскоре задержали. По данным пресс-службы УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался 45-летний житель Лев Толстовского района, мужчина нигде не работает и имеет судимости.

Кроме этого выяснилось, что рецидивист украл в Липецке два велосипеда стоимостью 54 000 рублей. Одни из украденных велосипедов полиция забрала. Вора взяли под арест пока на месяц.