Липецк – в лидерах по кредитам для бизнеса от «Открытия»

Банк стремится предлагать предпринимателям высокий уровень качественного сервиса.

В регионах Центральной России предпринимателям выдано более 21 миллиарда рублей. Также в топ 5 регионов-лидеров по данному направлению кредитования вошли Ярославль, Воронеж, Курск и Тверь.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - один из самых быстро растущих игроков на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. «Открытие» фокусируется на формировании лучшего клиентского опыта в таких приоритетных направлениях, как открытие счета, РКО, кредитование и внешнеэкономическая деятельность. Основные принципы в работе банка с предпринимателями - комплексный и гибкий подход, индивидуальная модель обслуживания, предоставление широкого спектра высококачественных услуг, использование передовых технологий, высокая скорость принятия решений, глубокая клиентская аналитика для понимания потребностей клиента, а также удобная удаленная модель обслуживания.

Есть у банка и собственные уникальные наработки, которые могут быть интересны предпринимателям - программа «Open Academy», которая предоставляет бесплатный доступ к обучающим материалам о том, как правильно и грамотно вести бизнес.