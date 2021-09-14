В Липецке рецидивиста обокрала магазин одежды и попала на камеру

В Липецке поймали воровку-рецидивистку, которая обокрала магазин одежды на улице Катукова. При этом даму сняла камера наблюдения 21 августа. На записи видно, как опытная в таких делах барышня незаметно зарылась перебирает висящую на вешалках одежду, сворачивает и прячет.

Всего липчнка как-то умудрилась пронести мимо кассы три толстовки, кроссовки, пижамы, рюкзак и жилет. Общая сумма украденного составила 3400 рублей. После заявления, стражи порядка вычислили воровку. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, подозреваемой оказалась 32-летняя жительница города, безработная и судимая.

Наворованное она тут же продала кому-то на улице за 2000 рублей, деньги, естественно, потратила. Дело возбудили по статье «кража», максимальное наказание – до двух лет.