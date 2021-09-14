Заболеваемость ОРВИ в Липецке за неделю выросла на 10%

Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области продолжает расти. По данным Роспотребнадзора за неделю, с 6 по 12 сентября, в регионе зарегистрировали 4334 случая острых респираторных вирусных инфекций. За неделю до того было 3923 случая. То есть, нынешний показатель на 10% выше уровня предыдущей недели. Вирусов гриппа пока не обнаружили.

По оценке ведомства, 38% заболевших – это люди старше 15 лет. Среди них заболеваемость на 10% выше среднего многолетнего уровня. Это связано с ситуацией по COVID-19 и частой обращаемостью старшеклассников.

Непосредственно в Липецке зарегистрировали 64% случаев ОРВИ от общего количества по области – 2791 человек. Согласно обследованию больных, сейчас в городе циркулируют аденовирусы и риновирусы.