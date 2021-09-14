Под Липецком лихач едва не сбил автоинспектора, уходя от полицейской погони со стрельбой

Автоинспекторы во время погони задержали лихача Фото: Лия МУРАДЬЯН

Опасная полицейская погоня со стрельбой развернулась в Елецком районе Липецкой области в минувшее воскресенье, 12 сентября. Всё случилось ночью в селе Казинка, где дежурил экипаж ДПС «Тербунского» отдела полиции.

Внезапно мимо патрульных на огромной скорости пронеслась черная «Чери», водитель проигнорировал требование остановиться и вжал педаль акселератора. Завязалась погоня, инспекторы по громкой связи требовали остановиться, но иномарка опасно маневрировала на дороге в населенном пункте. Водитель не оставлял попытки уйти от патрульной машины, несся по трассе, едва ли не сбивая других участников движения и грубо нарушал ПДД.

Съехав на второстепенную дорогу, «Чери» остановилась, но в момент, когда инспектор вышел из патрульной машины и попытался задержать нарушителя, водитель снова вдавил педаль газа и едва не сбил сотрудника ГИБДД. Невменяемого лихача остановили только выстрелы по колесам.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, в машине находился 34-летний житель Ельца. Лихач наездил на пять протоколов: невыполнение требований полиции, выезд на встречную, отсутствие страховки и отказ от медосвидетельствования.