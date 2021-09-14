Под Липецком спасатели помогли водителю перевернувшейся газели

Газель перевернулась на трассе под Липецком Фото: УГПСС Липецкой области

Авария случилась в этот вторник, 14 сентября, в Добринском районе Липецкой области. Как сообщили в областном управлении УГПСС, на 31 километре трассе Грязи – Добринка не справился с управлением, слетел с дороги в кювет и перевернул машину водитель «Газели».

В результате ДТП на автомобиле повредился топливный бак, начал вытекать дизель, что могло привести к пожару. Благо на место вовремя прибыла дежурная смена пожарно-спасательного поста.

Спасатели проверили состояние водителя, отключили аккумулятор и перевернули «Газель» на колеса. После чего ликвидировали угрозу пожара из-за разлива топлива из бака. Люди не пострадали.