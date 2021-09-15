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Происшествия15 сентября 2021 10:38

В Липецке из-за резкого маневра пострадали пассажиры автобуса

За сутки на дорогах области в двух ДТП пострадали три человека
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В Липецке пострадали пассажиры автобуса

В Липецке пострадали пассажиры автобуса

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Авария с участием пассажирского транспорта произошла в минувший вторник, 14 сентября, на улице Баумана в Липецке. Там в автобусе «Мерседес» из-за резкого маневра упали пассажиры. Травмы получили 52-летняя женщина и 73-летний пенсионер. Обоих увезли в больницу, где оказали помощь и отправили домой. В ГИБДД напоминают, что водитель пассажирского транспорта несут ответственность за людей и должны быть аккуратней, а пассажирам следует уступать сидячие места пожилым людям.

В то же утро в Ельце на улице Коммунаров 57-летний мужчина на «Хендае» сбил 67-летнего велосипедиста. Последний попал в больницу. По предварительным данным автоинспекторов, водитель иномарки должен был уступить велосипедисту на перекрестке.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области в двух авариях пострадали 3 человека. ДТП без пострадавших зарегистрировали 29.