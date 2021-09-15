Украинец забил насмерть липчанина за сексуальное домогательство

В Липецкой области вынесли приговор по убийству, мотивом для которого стало сексуальное домогательство. Все произошло 11 декабря 2020 года в селе Новоникольское Данковского района, где проживал 58-летний гражданин Украины Игорь.

Согласно материалам дела, утром к иностранцу заглянул 39-летний сосед и занял денег алкоголь. Сосед не отказал, дал деньги и ушел на работу, а вернувшись обнаружил заемщика у себя дома голым и пьяным. Как позже признался сам украинец, гость вел себя непристойно, активно домогался и всячески пытался добиться интимной близости, что и стало причиной конфликта между мужчинами.

Тело липчанина нашли позже в 133 метрах от того дома, на трупе насчитали 85 следов от ударов ногами и руками. Причина смерти – внутреннее кровотечение из-за тупой травмы живота. Как только иностранца задержали, он во всем сознался, но позже отказался от показаний.

Присяжные вынесли вердикт – виновен. Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть (111 УК РФ), назначено наказание 8.5 лет колонии строгого режима.