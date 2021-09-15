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Происшествия15 сентября 2021 16:41

В Липецке начальник цеха ответит за взрыв и пожар на заводе рапсового масла

Из-за нарушения техники безопасности серьезно пострадали двое рабочих
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Начальник цеха ответит за взрыв на заводе под Липецком

Начальник цеха ответит за взрыв на заводе под Липецком

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке расследовали дело о взрыве и пожаре на заводе «Либойл» по производству рапсового масла в Сенцово. ЧП случилось 28 декабря 2020 года в цехе экстракции для переработки жмыха. Согласно материалам дела, в тот момент в цеху производился ремонт с нарушением техники промышленной безопасности. Что и стало причиной взрыва и последующего пожара.

В результате происшествия пострадали двое рабочих, которые получили серьезные ожоги 60% тела, вред здоровью расценили как тяжкий. Кроме этого крупные убытки понесло и предприятие – ущерб составил 145, 3 млн. рублей.

По итогу проверки, обвинение по 217 статье УК предъявили начальнику цеха. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, фигурант полностью признал вину, дело с обвинительным заключением передают в суд. Теперь уже бывшему начальнику цеха грозит вплоть до 3 лет колонии.