Участковый первым пришел на помощь к пострадавшей в зернохранилище липчанке

Роман Белов вовремя довез женщину до больницы Фото: Кадр видео

В Липецкой области благодаря оперативности неравнодушного участкового спасли женщину с тяжелой травмой головы. ЧП случилось в селе Чернолес Становлянского района, где в зернохранилище работала пострадавшая. Во время работы резким порывом ветра захлопнуло ворота ангара. Одна створка ударила рабочую, та упала и сильно разбила голову. С тяжелой травмой, едва пребывая в сознании и не в состоянии встать, женщина начала звонить мужу и дочери, те выехали, но были слишком далеко. Тогда пострадавшая позвонила участковому отдела МВД по Становлянскому району лейтенанту Роману Белову.

Тот факт, что человек в экстренной ситуации и в тяжелом состоянии, после ближайших родственников звонит не в скорую, а участковому, уже говорит об уровне доверия к полиции. И Роман Белов это доверие оправдал. Участковый бросился на помощь из соседней деревни Паленка, где вместе с сотрудницей Росгвардии Натальей Лобановой проверял хранение оружия. Уже через 10 минут Роман и Наталья прибыли на место, оказали женщине первую помощь и повезли в районную больницу.

– «Несмотря на обширное кровотечение, благодаря правильно наложенной повязке, женщина поступила без серьезной кровопотери, ей сразу была сделана операция. Если бы пациентку привезли позже, возможно, мы бы столкнулись с осложнениями. На данный момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает», – прокомментировал заведующий хирургическим отделением районной больницы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, уже на следующий день Роман Белов и Наталья Лобанова навестили женщину в больнице.

– «Это мои ангелы-хранители. Я им очень благодарна за то, что они приехали в нужный час и спасли меня, вовремя довезли до больницы», – сказала пострадавшая.

– Каждый человек на моем месте сделал бы то же самое, – уверен участковый Роман Белов.