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Происшествия16 сентября 2021 15:22

Заключенного из Рязани будут судить в Липецке за нападения на надзирателя

Осужденный за наркотики мужчина ударил сотрудника колонии
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить 22-летнего заключенного из Рязанской области. Парень попал в места лишения свободы за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и нападение на полицейского.

Однако система исправления наказаний не повлияла в лучшую сторону. По версии следствия, в тюрьме обвиняемый напала на сотрудника колонии. Заключенный ударил надзирателя кулаком в лицо в ответ на обоснованное замечание. Дело возбудили по части 2 статьи 321 – дезориентация деятельности исправительного учреждения.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Липецкой области, фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Дело передали в суд, теперь рязанцу грозит еще 5 лет лишения свободы плюсом к имеющемуся сроку.