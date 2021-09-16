Заключенного из Рязани будут судить в Липецке за нападения на надзирателя

В Липецке будут судить 22-летнего заключенного из Рязанской области. Парень попал в места лишения свободы за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и нападение на полицейского.

Однако система исправления наказаний не повлияла в лучшую сторону. По версии следствия, в тюрьме обвиняемый напала на сотрудника колонии. Заключенный ударил надзирателя кулаком в лицо в ответ на обоснованное замечание. Дело возбудили по части 2 статьи 321 – дезориентация деятельности исправительного учреждения.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Липецкой области, фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Дело передали в суд, теперь рязанцу грозит еще 5 лет лишения свободы плюсом к имеющемуся сроку.