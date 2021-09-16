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Общество16 сентября 2021 16:51

ЛГЭК сообщает, где отключат воду в Липецке в пятницу

Воды не будет с 9 утра до 20.00
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В пятницу, 17 сентября, в связи с ремонтными работами ЛГЭК временно отключит питьевую воду на некоторых улицах Липецка.

С 10 утра до 20.00 вечера воды не будет в некоторых домах по улицам Неделина, Плеханова, Пролетарская и Желябова. А также в частных домах по улицам: Союзная и Зоологическая.

С 9 до 20.00 воды не будет в многоквартирных домах на Московской, Полиграфической, и переулок Кувшинова. На это же время без воды останутся улицы частного сектора: Барашева, Советская, Горького, Пушкина, Первомайская, Октябрьская, Крайняя и площадь Победы.

Воду будут подвозить по заявкам потребителей. Узнать более подробно об адресах и подвозе питьевой воды можно по телефонам: 175, 236-175.