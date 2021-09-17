Выборы-2021 в Липецке, первый день: избирателей с температурой изолируют

В Липецке начались выборы депутатов Госдумы и Липецкого облсовета. Утром 17 сентября 2021 года открылись 215 избирательных участков. Люди без постоянной регистрации по месту жительства могут проголосовать на отдельном участке в здании железнодорожного вокзала.

В мэрии сообщили, что более чем на 100 участках работают автоматические комплексы обработки бюллетеней (КОИБ). Там бюллетень сканируется перед тем, как попасть в ящик для голосования и голос учитывается автоматически. КОИБы поставили в присутствии наблюдателей, которые убедились, что на момент открытия участка ящики пусты.

Сейчас на каждом участке находятся от 4 до 6 наблюдателей, соблюдаются антикоронавирусные меры. Участки дезинфицируют в течение всего дня, у каждого избирателя измеряют температуру. Людей с температурой уводят в изолированные помещения на осмотр врача. На входе всем должны выдавать ручки, маски и перчатки. Меры замедляют процесс голосования, но впереди еще три дня, все желающие успеют.

Помимо этого на каждом участке дежурит полиция и есть металлодетекторы. В центре общественного наблюдения на базе Общественной палаты идет круглосуточная видеотрансляция с 360 участков. Камеры следят за бюллетенями даже ночью.