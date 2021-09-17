Липчанин украл у приятеля пистолет и телевизор пока хозяин дома спал

Пистолет и телевизор забрали Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке раскрыли кражу пневматического оружия, которая произошла сентября. В тот день в квартире дома по улице Кондарева выпивали двое приятелей. 46-летний хозяин после застолья уснул, оставив гостя без присмотра. Проснувшись, мужчина обнаружил, что собутыльник пропал, а вместе с ним исчезли телевизор и пневматический пистолет «Сталкер».

После заявления в полицию, материальный ущерб оценили в 15 000 рублей. Вора оперативно вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался тот самый 41-летний знакомый, с которым выпивали ранее.

Задержанный уже во всем сознался, но мотив преступления пояснить не смог. Полиция забрала все наворованное добро, которое скоро вернут владельцу. Дело возбудили по части 2 статьи 158 – кража. Мужчине грозит до пяти лет.

Всего за сутки в Липецкой области раскрыли 5 преступлений в сфере безопасности дорожного движения, 4 кражи, 3 случая побоев и столько же в сфере незаконного оборота наркотиков. Также среди раскрытых 2 преступления против конституционных прав гражданина и 1 – в сфере экологии.