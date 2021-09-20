Из-за сбоя в автобусах Липецка пока не работают транспортные карты

В Липецке из-за временно сбоя с системой платежей временно не работает оплата транспортной картой в автобусах и трамваях. Как сообщили в пресс-службе мэрии, пока систему не восстановят проезд в общественном транспорте можно оплачивать наличными и банковской картой.

Пассажиры обычной фиолетовой картой платят наличными или через банк обычную стоимость – 21 рубль. С льготной зеленой картой – показывают водителю и платят наличными со скидкой 50%, 10.5 рублей. То же самое с льготной красной картой – 10.5 рублей наличными, сопровождающему бесплатно. С желтыми и голубыми картами проезд бесплатный при предъявлении водителю.

То есть цена проезда та же, что и по транспортным картам, только нужно показывать и платить наличными. Пассажиров просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Систему должны наладить 24 сентября.