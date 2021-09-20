Под Липецком женщина убила сожителя за попытку расстаться

В Липецкой области ревность между живущими вне брака людьми стала причиной тяжкого преступления. Все произошло 13 сентября в селе Терновка Усманского района Липецкой области, где 49-летняя женщина жила с 38-летним супругом вне официального брака.

Разница в возрасте и отсутствие штампа в паспорте не помешали людям прожить вместе 12 лет. Но в последнее время сожитель все чаще высказывал мысли о расставании, что вызывало у дамы приступы ярости.

Во время очередной ссоры пьяная женщина напала на возлюбленного с ножом. Хватило одного удара в грудную клетку. Женщина тут же опомнилась и вызвала скорую, но прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, обвиняемая во всем созналась и пояснила, что причиной конфликта стала ревность. На время следствия вдову отправили под домашний арест, по 105 статье УК ей грозит до 15 лет.