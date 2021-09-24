В Липецке на улице Зоологической фрезеруют асфальт, а на Карла Маркса укладывают новое покрытие

Рабочие начали фрезеровать покрытие на участке улицы Зоологической 24 сентября. Специалисты срежут старое полотно на отрезке от дома №85 по улице Индустриальной до дома №77 по улице Зоологической, а затем уложат два слоя асфальтобетона – выравнивающий и верхний.

Кроме того, как сообщили в администрации Липецка, вскоре приступят к укладке асфальта на участке улицы Карла Маркса от Арбитражного суда до кафе «Фауст». Выравнивающий слой специалисты уже уложили.

- К работам приступим после вечернего часа пик – около 21.00, чтобы не затруднять движение транспорта. Если позволит погода, завершим укладку асфальта до конца этой недели, - отметил начальник управления Алексей Романчукевич.

Ремонт улицы Карла Маркса осуществляется благодаря субсидии из областного дорожного фонда. Всего в этом году в порядок приведут свыше 43 километров проезжих частей Липецка.