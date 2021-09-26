Возводящего 19 домов в Липецком районе застройщика оштрафовали

Прокуратура Липецкого района проверила деятельность застройщика, возводящего 19 жилых домов в селе Ленино. Ведомство выяснило, что на строительных площадках не было инфощитов, ограждений, бункеров для сбора мусора, противопожарного водоснабжения и инвентаря. Кроме того, частично отсутствовало освещение, территорию не убирали, а материалы складировали просто на земле.

Из-за этих нарушений компанию и ее гендиректора привлекли к административной ответственности - выписали предупреждение и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

На основании представления прокурора нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.