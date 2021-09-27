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Общество27 сентября 2021 15:50

Первым вице-мэром Липецка стал бывший начальник департамента ЖКХ

Вадим Негробов назначен на пост первого заместителя главы администрации
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Новый вице-мэр Липецка - бывший глава департамента ЖКХ

Новый вице-мэр Липецка - бывший глава департамента ЖКХ

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на пост первого заместителя главы администрации города назначили бывшего главу департамента ЖКХ Вадима Негробова. Должность вице-мэра освободилась после того, как пост покинул Константин Востриков, который займет должность заместителя губернатора Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Вадим Негробов приступит к исполнению обязанностей 30 сентября. Он будет отвечать за работу департаментов ЖКХ, градостроительства и архитектуры, территориального развития, дорожного хозяйства и благоустройства, отдела охраны окружающей среды, а также управления муниципального контроля и административных комиссий.

Вадиму Негробову 41 год, окончил ЛГТУ по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», также есть дипломы Всероссийского заочного финансово-экономического института и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

С 2002 года работал в «Ремстройэлектромонтаж», «Энергобаланс-Центр», «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» и с осени 2020 года возглавлял департамент ЖКХ. Женат, воспитывает двоих детей.