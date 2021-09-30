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Происшествия30 сентября 2021 10:36

Неопытный водитель сбил насмерть велосипедиста под Липецком

За сутки на дорогах области в двух ДТП один человек пострадал и один погиб
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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ДТП на трассе обошлось без серьезных травм

ДТП на трассе обошлось без серьезных травм

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Смертельное ДТП случилось минувшим вечером, 29 сентября в Грязях. Там на трассе Липецк – Грязи 19-летний парень за рулем «Шевроле» сбил 60-летнего велосипедиста. К несчастью, мужчина скончался на месте. Как сообщает ГИБДД региона, предварительная причина аварии – нарушение правил перестроения.

В тот де вечер на трассе Орел – Тамбов не справился с управлением 19-летний водитель «Ауди». Машина вылетела с трассы в кювет и перевернулась. Несмотря на состояние машины, все обошлось без тяжелых травм. В этом ДТП пострадала 18-летняя пассажирка иномарки, ей оказали помощь и отпустили. Причина ДТП – несоответствие скорости условиям на дороге.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области в двух авариях пострадал один человек и один погиб. ДТП без пострадавших зарегистрировали 29.