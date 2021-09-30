Телефонный мошенник в Липецке ограбил магазин ради четырех банок тушенки

В Липецке будут судить серийного телефонного мошенника. 33-летний, ранее, естественно, судимый мужчина решил «зарабатывать» на испуганных и доверчивых пенсионерах, которые часто становятся жертвами простых схем телефонного мошенничества.

Не изобретая ничего нового, рецидивист использовал старую схему обмана: звонил на случайные номера, представлялся «сыном», рассказывал о проблемах с законом и якобы передавал трубку сотруднику полиции. Лжеполицейский внушал «родственникам», что решить проблему можно за деньги, нужно от 30 000 до 300 000 рублей.

Либо аферист был не особо убедителен, либо народ наконец просветился, но из 11 обработанных абонентов деньги перевел только один – 20 000 рублей. А погорел профессиональный мошенник на ограблении магазина, на которое пошел ради четырех банок тушенки за 617 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, обвиняемому вменили 159 и 161 статьи УК – мошенничество и грабеж. Дело передают в суд, рецидивисту грозит максимум до пяти лет.