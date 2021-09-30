Отбывающий 20-летний срок серийный педофил из Липецка шантажировал школьников в соцсетях

В Липецке будут судить заключенного педофила, который уже отбывает внушительный срок за преступления против несовершеннолетних. 49-летнего мужчину осудили на 20 лет, что не помешало маньяку продолжить совращать детей.

В одной из колоний Липецкой области негодяй обзавелся телефоном и начал донимать школьников в социальных сетях. Жертвами заключенного педофила стали пятеро детей.

Маньяк знакомился с жертвами под видом школьницы, активно переписывался, втирался в доверие, злоупотреблял им, отправлял порнографию со своим участием, а затем вынуждал детей присылать их обнаженные фото. Затем мерзавец шантажировал школьниц их же фотографиями и требовал новые фото. Некоторые из детей проживают за пределами Липецкой области.

Всего выявили 12 эпизодов в отношении детей от 12 до 14 лет. Заключенному вменили пять статей УК: действия сексуального характера, понуждение к данным действиям путем шантажа, изготовление и распространение порнографии и хранение порнографии с участием несовершеннолетних – статьи 132, 133, 242, 242.1 и 135 УК.

Как сообщили в пресс-службе областного следственного управления СКР, вину подследственный не признал. Но экспертизы и показания потерпевших говорили указали на его причастность. Дело передают в суд.