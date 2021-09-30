В Липецке ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Число заболевших растет с середины сентября Фото: Лия МУРАДЬЯН

Четвертая волна COVID-19 в Липецке набирает обороты по количеству зараженных. Ежедневно регистрируют более 200 новых случаев. В связи с неблагополучной ситуацией в Липецкой области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса. Постановление подписал в этот четверг, 30 сентября, главный государственный санитарный врач региона Борис Бондарев.

Согласно документу, количество заболевших COVID-19 в Липецкой области растет со второй половины сентября во всех возрастных группах. За последнюю неделю темп прироста составил 6.6%. В 27-29% случаев коронавирус протекает в форме внебольничной пневмонии, каждый день умирают от 52 до 64 человек.

При этом среди привитых заболеваемость составляет менее 0.8%, но темпы вакцинации замедлились. По данным на 29 сентября привились менее 45% населения региона.

Вакцинироваться в обязательном порядке должны работники: образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, общественного питания, производства продуктов, общественного транспорта и такси, МФЦ, ЖКХ, финансовых организаций, почты, театров и кинотеатров, а также промышленных предприятий непрерывного цикла.

Руководители всех предприятий во всех указанных сферах обязаны организовать вакцинацию сотрудников от коронавируса до 1 декабря.