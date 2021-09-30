Пропавший в Липецке первоклассник катался по городу на автобусе

В Липецке благополучно закончились поиски 7-летнего мальчика. Ребенок пропал этим утром, 30 сентября. Первоклассник вышел из школы в 11 утра, но домой вовремя не вернулся. Обеспокоенные родители сразу забили тревогу и обратились в правоохранительные органы.

К поиску подключились следователи регионального управления СКР, где незамедлительно начали проверку. Уже к 18.00 ребенка обнаружили. Как сообщили в пресс-службе следственного управления, мальчишка после школы отправился кататься по городу на общественном транспорте – за этим занятием он и провел время, пока его искали по всему городу.

Все закончилось хорошо, любознательного ребенка вернули родителям, никаких преступлений в отношении него не совершалось.