В Липецке в ДТП попали два мотоциклиста за день

Мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона, за минувшие сутки, 30 сентября, в Липецкой области в трех ДТП пострадали четыре человека. Две аварии из трех произошли с участием мотоциклистов.

Так днем на проспекте Победы в начале третьего 30-летний мужчина на мотоцикле влетел в «Ауди», за рулем которой был 46-летний водитель. Мотоциклиста увезли в больницу. Предварительная причина аварии – нарушение очередности проезда.

Чуть позже, около 16.00, на улице 9 мая 76-летний водитель «Форда» сбил 18-летнего парня на мотоцикле. Обошлось без тяжелых травм – мотоциклисту оказали помощь и отправили домой. Причина та же – нарушение очередности.

Кроме этого на трассе в Задонском районе 43-летняя женщина на «Ладе Приоре» ударила «Хендай» с 42-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадали оба водителя, обоих увезли в больницу. Причина аварии – выезд на встречную полосу.