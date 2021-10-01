Нервный закладчик привлек внимание патрульных в Липецке

Закладчику с героином грозит 12 лет Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке закладчик привлек внимание полиции своим поведением. Все случилось ночью 26 сентября в Октябрьском районе Липецка, где патрулировали улицы сотрудники ППС. У одного из подъездов патрульные заметили странно суетящегося молодого человека. Когда решили подойти поближе, парень начал убегать, тем самым спровоцировав полицию на погоню.

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Догнали гражданина в подъезде и как оказалось не зря. Во время личного досмотра у него нашли 5 свертков бежевого цвета. Позже экспертиза показала, что это героин массой 7.4 грамма. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, 21-летний приезжий прибыл в Липецке именно с целью сбыта наркотиков путем закладок.

Закладчику вменили часть 4 статьи 228.1 УК – покушение на сбыт в крупном размере. Задержанный под стражей, ему грозит до 12 лет.