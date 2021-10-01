Дмитрий Аверов стал новым спикером липецкого областного совета

Дмитрий Аверов стал новым спикером областного совета Фото: Пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

В эту пятницу, 1 октября, в липецком областном совете депутаты избрали председателя регионального парламента. На тайном голосовании победил Дмитрий Аверов. Для выборов нового спикера создали счетную комиссию, в которую вошли депутаты – представители всех шести партий. В бюллетенях была всего одна кандидатура Дмитрия Аверова, которого избрали большинством голосов.

Ранее Дмитрий Аверов занимал пост заместителя губернатора Липецкой области, где курировал работу областных управлений потребительского рынка и ценовой политики, инвестиций и международных связей, инновационной и промышленной политики, а также по развитию малого и среднего бизнеса.

– «Ни один закон Липецкой области не может вступить в силу без одобрения депутатов. Инициирование, рассмотрение, глубокий анализ, доработка или согласование нормативно-правовых актов, позволяющих сделать жизнь жителей региона лучше, не только наше право, это наша работа. Отдав свой голос за каждого из нас, избиратели рассчитывают на высокое качество этой работы. Призываю вас оправдать эти ожидания. Приложить силы и знания для конструктивной и созидательной работы», – обозначил задачи новый спикер областного парламента.