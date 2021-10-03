Сентябрь стал рекордным месяцем по количеству обращений липчан в городскую службу спасения

Операторы системы «112» управления по делам ГО и ЧС Липецка приняли в сентябре более 16,5 тысячи звонков. Это на 20% больше, чем в аналогичном периоде 2020-го. С начала года по числу обращений жителей на единый телефон службы спасения первый месяц осени стал рекордсменом.

Как пояснили в мэрии, существенный рост зафиксирован по вызовам скорой помощи – почти 40%. В их структуре преобладают высокая температура и симптомы COVID-19, нередко уже подтвержденные тестированием. На втором месте сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, на 13% выросло количество обращений в полицию. А вот сигналов о пожарах, напротив, меньше на 41%. Это объясняется тем, что прошлый сентябрь был теплее и суше, а потому загорания травы и мусора случались чаще.

- Ежедневно городские операторы «112» принимают от 500 до 700 звонков липчан. Чаще это сигналы, на которые реагировать нужно максимально быстро. Оперативно передавать информацию в профильные экстренные службы, держать на контроле решение проблемы, - отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.